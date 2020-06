De Laurentiis e la riforma del calcio: "La A segua l'NBA con una serie élite del calcio"

vedi letture

Aurelio De Laurentiis ha un'idea chiara delle riforme che potrebbero cambiare il calcio italiano e ne ha parlato nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Gravina è un uomo coraggioso e cristallino, un dirigente responsabile che è in grado di avviare la riforma del calcio. La C deve diventare semipro come la D per evitare di buttare milioni nella spazzatura. L'NBA ci ha dato una lezione anche per la Serie A: perché non istituire una serie elite del calcio? Con solo 10-12 squadre e senza promozioni o retrocessioni con azzeramento delle partite senza appeal. La Lega sta in piedi grazie a 7 società, le altre però condizionano tutto".