De Laurentiis: "Ho sbagliato non cedere Koulibaly per 110 mln e Allan al PSG. Ora si cambia..."

Il Napoli cambierà strategia di mercato. Tutti sul mercato, e tutti che possono partire con la giusta offerta. A dirlo quest'oggi, nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio Kiss Kiss Napoli', il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Ormai io ho deciso una cosa: d'ora in poi quando ci saranno offerte importanti noi cederemo tutti, anche se stanno qui da un anno. In questo paese e in questa Europa io e i tifosi dobbiamo vivere alla giornata perché è quello che ci richiedono. Noi faremo del nostro meglio lavorando alla giornata: quando mi sono stati offerti 110 milioni di euro sono stato scorretto a non cedere Koulibaly, così come Allan al PSG. Era nel mercato di gennaio, volevo anche proteggere Ancelotti ma il PSG non aveva mai offerto 60 milioni, chiamai Al-Khelaifi e mi disse che al massimo sarebbe arrivato a 40-45 milioni di euro e quindi gli dissi di lasciar stare..."