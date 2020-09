De Laurentiis: "Serie A? Serve selezionare. Chi arriva chiede 'Chi mi presti? Chi non ti pago?'"

Aurelio De Laurentiis, nel corso della sua intervista a 'Radio Kiss Kiss Napoli', ha sollevato il problema relativo all'eccessivo numero di squadre in Serie A. A suo avviso, non tutte le partecipanti al massimo campionato hanno diritto di farne parte: "Dovrebbe esserci una maggiore selezione in Serie A e imporre qualcosa sul rafforzamento della rosa. Chi viene in Serie A chiede 'Chi mi presti? Chi non ti pago?'. Se tu in Serie A non puoi starci, non devi starci perché anche tu falsi il campionato. E questo Gravina deve metterselo in testa".