De Laurentiis su Mertens e Callejon: "Proposto il rinnovo otto mesi fa"

"Da otto mesi Mertens e Callejon hanno la mia proposta per rinnovare il contratto". Intervistato dal quotidiano 'Il Mattino', il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato sul tema relativo al rinnovo dei contratti sui due calciatori legati alla società partenopea da un accordo in scadenza a giugno. "Se preferiscono chiudere la carriera in Cina possono andare - prosegue -. Altrimenti qui ci sono delle proposte per loro che ho fatto otto mesi fa. Mertens lo stimo moltissimo, ha dimostrato di poter avere un futuro dirigenziale ed è uno che non si nasconde mai. La Cina mi sa che non è per Mertens: dopo dieci mesi scappa via. Nella vita bisogna scegliere se lavorare contenti e fare ciò che ti piace, oppure farlo solo per soldi. Per me i soldi sono un mezzo, non un fine. Se per loro non è così, vadano pure in Cina. Io non farò sforzi importanti".