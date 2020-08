De Laurentiis: "Voglio vedere se altri club hanno investito oltre 300 milioni come il Napoli"

Che mercato sarà? La domanda, inevitabile, viene fatta allo stesso Aurelio De Laurentiis, presente oggi in conferenza stampa dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro: "C'è un dato di fatto, se tiriamo una linea e sommiamo gli acquisti dello scorso ritiro con quelli di febbraio e quelli già fatti con Osimhen vediamo che abbiamo superato il tetto dei 300 milioni. Voglio vedere se altre società hanno investito così tanto. Abbiamo 35 giocatori, e manca Petagna che per colpa del fratello è risultato positivo. Con il tecnico valuteremo chi deve restare e chi invece è meglio che deve andare altrove. Se questo mercato dovesse rimanere rarefatto, allora anche noi dovremmo pensare di tenere i nostri pezzi da novanta. Una cosa deve essere chiara, non faremo una campagna di saldi. Mi sembra di vedere tanti avvoltoi pronti a colpire in picchiata, ma noi abbiamo una corazza impenetrabile. Non otterranno quello che cercano ad i prezzi che farebbero comodo a loro".

Quindi il Napoli come si muoverà?

Sarà un mercato di attesa. Mi sono molto adirato con i miei colleghi, sono riuscito ad ottenere solo una settimana in più. Avevo detto che non si poteva partire prima di ottobre, perché ancora non sappiamo come si combatterà il Covid. Secondo me non ci ha capito niente nessuno, nè Comitato Scientifico nè scienziati. Bisognava chiudere le frontiere, invece abbiamo trasformato la Costa Smeralda in un grande focolaio. Io non mi sono mosso da casa mia a Capri. Se chiedessi a voi tutti qui presenti 'Avete fatto il tampone?'. Cosa mi direste? Dietro a questo calcio ci sono quattro miliardi di debiti per la stagione appena conclusa, quindi non mi sembra facile far ripartire il circo. A breve vedremo Gravina e capiremo che tipo di idee ha lui. Questa è un'industria o è semplicemente un gioco? Per me è un'industria...".

