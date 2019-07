© foto di Imago/Image Sport

Matthijs de Ligt alla Juventus, manca l'ufficialità ma è questione di giorni. Tuttosport evidenzia le mosse che hanno permesso ai bianconeri di assicurarsi il difensore dell'Ajax: Paratici e Nedved hanno parlato negli ultimi tempi con il ragazzo, in contatto telefonico anche con Sarri durante la scorsa settimana. Per il classe '99 è stato un antipasto di Juventus, in attesa della full immersion che lo attende nei prossimi giorni. Lo sbarco di De Ligt a Torino è imminente, magari tra oggi e domani: più difficile oltre lunedì.

Maxi ingaggio - 7,5 milioni di euro di parte fissa, con i bonus lo stipendio di De Ligt può arrivare anche a 12 milioni di euro annui. La Juventus si cautelerà con una clausola rescissoria di 150 milioni, offrendo al ragazzo un accordo su base quinquennale.