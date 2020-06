De Santis sul gol annullato in Juventus-Parma del 2000: "Errore mio, ma mai tifato Juve"

Meglio tardi che mai: l'ex arbitro Massimo De Santis ha ribadito di aver sbagliato in occasione di Juve-Parma del 2000, sfida poi terminata con il pareggio tra gli emiliani e i bianconeri. Si parla in particolare della rete non convalidata a Cannavaro, dichiarando di aver commesso un errore in favore della Juventus, che poi vinse lo Scudetto: "Errore mio, lo commisi a vantaggio della Juve, lì per lì non mi resi conto, poi rivedendo dopo capii. Il dubbio che non fosse calcio d’angolo in Juve-Parma ce l’avevo, e poi parliamoci chiaro, io arbitro di Roma non dovevo essere designato in quella gara, come qualcuno di Torino non doveva fare la Lazio. Non sono mai stato tifoso della Juve, in quella partita feci più danni che favori. Lì era tutto organizzato il giorno prima, il problema fu Fiorentina-Lazio arbitrata da Treossi. Io tifoso della Juve? In realtà ero un tifoso dell’Inter...", ha detto a Radio Olympia.