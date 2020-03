De Silvestri tra Torino e vita privata: "Mia ragazza una ricercatrice, loro sono degli eroi"

Il terzino del Torino Lorenzo De Silvestri ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky Sport': "Vivo il periodo con preoccupazione, questo è momento tragico e inedito, mi informo tutti i giorni sulle novità, cerco di rispettare le regole per dare una mano a chi è in prima linea. Sento sempre la mia famiglia, mentre la mia fidanzata Carlotta è un orgoglio per me: è una ricercatrice, spero che anche quando tutto sarà passato si continui a sostenere la ricerca. Loro sono degli eroi", ha detto De Silvestri che prosegue parlando dei suoi attuali allenamenti: "Al mattino mi alleno, al pomeriggio mi dedico ai miei hobby come l'arte e la cultura: l'altro giorno ho visitato virtualmente i Musei Vaticani".

Sul rapporto con Torino e con i tifosi: "Sto benissimo qui, questo è il mio quarto anno: sogno di tornare presto a giocare in uno stadio pieno e dove la gente si possa abbracciare. Quando? Adesso non penso ai calendari, ma solo al fatto che passi l'emergenza: nel frattempo noi dobbiamo mantenerci in forma".