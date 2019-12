De Zerbi: "Al Sassuolo manca cattiveria, dovevamo andare sul 3-0..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato ai microfoni di Radio Rai dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli: "Nel primo tempo abbiamo attaccato di più ma non è che nel secondo abbiamo sofferto. Anzi, abbiamo anche avuto occasioni per chiudere la partita o per tornare in vantaggio. Poi alla fine abbiamo subito il gol su un piazzato. Capita di prendere gol nei minuti finali ma in questo aspetto deve migliorare l'ambiente: prende dentro dal magazziniere, al segretario al massaggiatore. Se ci si mette qualcosa in più in cattiveria per raggiungere il risultato questo raggiunge il calciatore".

C'è rammarico?

"Grande rammarico ma non possiamo appellarci alla sfortuna. Possiamo capire come accadono queste cose. Le occasioni le abbiamo avute. La carriera e se hai fatto una carriera al di sotto delle aspettative sta nell'andare sul 3-0 dopo le occasioni avute".

Gara da chiudere?

"Sono totalmente d'accordo. E' quello a cui mi riferivo io. Non siamo il Real Madrid, ma siamo il Sassuolo, siamo tanto giovani e qualche alibi sotto forma di età lo abbiamo però dobbiamo chiedere di più a noi stessi perchè la squadra è molto forte e se il campo ci dice che possiamo andare sul 3-0 dobbiamo essere arrabbiati se abbiamo fatto solo 1-0".

Messaggio ai giocatori di non far passare l'occasione.

"Nel mio contratto non c'è scritto che devo essere importante per la crescita dei giocatori ma è uno dei miei primissimi obiettivi da quando alleno. Io sono più grande di loro, sono passato da queste cose da calciatore ed è un mio obiettivo poterli completare dal punto di vista della crescita".