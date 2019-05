© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non mi ha chiamato nessun club. L'ho già detto: a me fa piacere rimanere a Sassuolo". A parlare è Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, che ai microfoni di TRC ha fatto il punto sulle voci riguardanti il proprio futuro. "Quando alleno lo faccio con l’idea di restare dieci anni in un posto. Se vuoi portare avanti un’idea, il tempo te la rinforza".

Sulle tempistiche, De Zerbi ha poi sottolineato: "E' chiaro però che bisogna incontrarsi con il patron Squinzi per capire bene il da farsi perché anch'io ho qualche esigenza, perché bisogna fare sempre meglio e dovremo rendere felici i tifosi e tutti gli altri. Secondo me l'anno prossimo il livello del campionato crescerà ulteriormente e non dovremo farci trovare impreparati".