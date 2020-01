De Zerbi in bilico? La sua risposta: "Ho tanti problemi, ma non questo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è stato chiesto della sua posizione alla vigilia della sfida contro il Torino. Reduce da tre sconfitte consecutive, la squadra neroverde ha adesso solo cinque punti di vantaggio sul Genoa terzultimo: "La mia panchina è traballata già dalla prima volta che mi son seduto 7 anni fa. Faccio l'allenatore per scelta mia, nessuno mi obbliga perché qualche anno fa ho lasciato i soldi per non andare dove mi avevano richiamato, ho rifiutato squadre. Lavoro per passione. Mi pagano, certo, ma lavoro per passione. I risultati sono quelli che condizionano le scelte di tutti, di chi mi giudica, di chi mi critica, di chi mi elogia ma non condizionano il mio giudizio. Io cerco di lavorare sempre in buona fede, sapendo quello che si può fare e non si può fare, avendo oggettività e lucidità nel valutare le cose. Non è un problema la panchina che traballa, ho tanti altri problemi tranne questo. Io continuerò a fare l'allenatore in questo modo, migliorando, ma non cambiando il mio carattere e la mia visione del calcio, se qualcuno mi vuol cambiare questo è meglio che non prenda me o non mi tenga".

