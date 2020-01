LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Tante assenze ma possiamo vincere"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: Dal nostro inviato a Sassuolo

13.15 - Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia del match interno con il Torino. Dalla sala stampa del Mapei Football Center, le parole del tecnico neroverde. Start previsto alle ore 13.30.

13.32 - Inizia la conferenza stampa.

Tre ko consecutivi, bisogna cambiare passo.

"Sì, bisogna cambiare passo. Quando si gioca bene e si hanno le occasioni bisogna vincere. Quelle che pesano sono le sconfitte dentro le quali per la prestazione avremmo dovuto, me la prendo con noi, con quello che avremmo dovuto di fare di più noi".

Il 2019 si è chiuso con una squadra che sembrava in crescita e invece nel 2020 si è fatto un passo indietro?

"Abbiamo giocato col Genoa e con l'Udinese nel 2020. Col Genoa ci ricordiamo com'è andata la partita ma è stata sconfitta. I due ko sono stati diversi ma non si può solo metterla nel 2019 e nel 2020, nel periodo ci sono state anche delle differenze".

Forse la pausa ha rallentato la crescita.

"Non credo ci sia stato uno stop per la pausa. Credo ci siano stati altri elementi, qualche elemento c'era anche l'anno scorso tipo il fatto di non chiudere le partite e qualche elemento si può notare nella formazione".

Domani arriva il Torino.

"Oggi sono tra le più in forma. Sono una squadra forte che ha una tipologia di gioco chiara, è una partita difficile. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra gara, come Genova, forse anche meglio e non come Udine".

Si è fatto male anche Ferrari?

"Ha una distorsione alla caviglia e non sappiamo quanto sarà il danno, starà fermo anche lui tanto ma comunque quelli che giocano domani sono quelli che hanno giocato col Napoli. Romagna e Peluso hanno dato garanzie, non è detto che avrebbe giocato Ferrari perché non era al 100%, rimane un giocatore importante ma rientrava da un infortunio. Non è un periodo felicissimo perché avere fuori 4-5-6 giocatori dall'inizio dell'anno, giocatori importanti, ma non per prendere scuse ma perché è un dato di fatto. Poi la squadra può sopperire alle assenze, anche quando abbiamo fatto buone prestazioni i giocatori mancavano. Chiriches e Defrel sono venuti per alzare il livello e sono stati pagati tanto e non li abbiamo mai avuti, questo è un dato di fatto. Poi se pensiamo all'organico e alla qualità dei giocatori, comunque domani la squadra sarà in grado di fare una grande partita e di poter fare risultato".

La rosa è ampia ma la coperta inizia a diventare corta: inevitabile domanda sul mercato.

"Ho parlato con la società mercoledì e ho detto quello che penso, ho parlato con Carnevali, sa quello che penso. Vediamo le possibilità, le volontà. Bisogna fare tutte le considerazioni opportune perché è un momento difficile, non da mettere davanti a tutto, perché abbiamo la forza per fare risultato anche domani, non stiamo parlando di scuse, leggo tanti colleghi miei che si lamentano con 2 assenze, noi siamo senza 5-6 giocatori tutto l'anno, mai meno di 4, e quindi visto che mi avete fatto la domanda è giusto rispondere".

Conta di avere Berardi?

"Lo spero. Sta bene, è un giocatore diverso dagli altri"