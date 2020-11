De Zerbi non ha dubbi: "Locatelli è il miglior centrocampista italiano. Ha sovrastato Wijnaldum"

"Non firmo per nulla, nemmeno per un 4° posto. Mi toglierebbe tutto il divertimento di una stagione da decifrare". Parla chiaro il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, che nell'intervista a Repubblica si sofferma anche su alcuni protagonisti della squadra neroverde: "Locatelli è il miglior centrocampista italiano e ha sovrastato Wijnaldum in Nazionale. Qui aspettiamo i giocatori. Berardi è consapevole che è anche l'ambiente a conferirgli la forza che ha, la sua permanenza felice al Sassuolo va contro le regole".