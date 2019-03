© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I debiti del calcio professionistico, in Italia, ammontano a 4 miliardi di euro. A riportarlo è Il Fatto Quotidiano che spiega come ben 3,6 miliardi siano di proprietà della Lega di Serie A. Eppure il margine operativo lordo è positivo per 38 milioni di euro: numeri che suggeriscono quante possano essere le plusvalenze fittizie.