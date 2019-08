Debrecen-Torino 1-4, i granata passano il turno: in gol Belotti e Zaza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino vince anche nel match di ritorno contro il Debrecen e vola al terzo turno preliminare. Risultato mai in discussione visto il gol di Zaza dopo 25’ di gioco. Ottima prova da parte della squadra di Mazzarri che ha mantenuto la concentrazione dopo il 3-0 maturato nel match d’andata. In gol anche Izzo, Belotti e Millico, inutile la rete messa a segno da Garba all'inizio del secondo tempo.

Zaza in mostra, si fa male Baselli - Nei primi 45’ dominio da parte del Torino, con i granata subito in attacco sin dai primi minuti. Dopo diverse azioni pericolose Zaza riesce a sbloccare il match con un sinistro piazzato dal limite dell’area di rigore. Il raddoppio arriva nel giro di pochi minuti, con Izzo abile a ribadire in rete un cross teso di Ansaldi. Nel finale di tempo Baselli è costretto ad abbandonare il campo per via di un problema muscolare.

Il “Gallo” rialza la cresta - Nella ripresa il Debrecen accorcia subito le distanze con Garba, ma il gol è praticamente inutile ai fini della qualificazione. Al 66’ Belotti chiude virtualmente un match mai in discussione dopo un’azione di qualità con Zaza. Nel finale spazio anche alla rete di Millico, abile a ribadire in porta una deviazione. I granata passano senza problemi al turno successivo, ora la prossima sfidante arriverà dalla vincente di Shakhtyor Soligorsk-Esbjerg.

