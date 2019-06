Defrel +35 milioni di euro: così la Roma ha sorpassato l'Inter per Barella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Offerta ufficiale della Roma per Nicolò Barella. E si tratta di un'offerta decisamente importante, che soddisfa le richieste del Cagliari. Per arrivare al centrocampista classe '97 il club giallorosso ha messo sul piatto 35 milioni di euro più il cartellino di Gregoire Defrel, valutato 15 mln. Un'offerta che soddisfa il presidente Giulini, che ha già dato il suo via libera.

Una mossa che ha colto di sorpresa l'Inter, che negli ultimi mesi ha coltivato sottotraccia i rapporti per andare a dama. Da capire se adesso ci sarà un rilancio del club nerazzurro, con cui il calciatore ha già un accordo di massima. Barella ha dato il suo sì all'Inter, ma per il bene di un club che l'ha cresciuto e svezzato non avrebbe alcuna preclusione al trasferimento nella Capitale. La stessa Roma s'è detta pronta a soddisfare le sue richieste: pronto un quinquennale da 2.5 milioni di euro netti a stagione.