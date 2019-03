© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport del suo momento e di quello vissuto dalla formazione blucerchiata in seguito al successo conquistato per 5-3 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. "Per me è stata una brutta settimana, dopo l'incidente. Ho commesso un errore, ma ho lavorato a testa bassa per metterlo alle spalle. Il mister mi ha chiesto una grande prestazione contro il Sassuolo e così ho fatto, sono contento del mio rendimento e del gol. Le voci di mercato? A gennaio s'è parlato tanto di me, ma volevo finire qui la stagione. Ringrazio mister Giampaolo, sarebbe bellissimo regalare l'Europa alla Samp con i miei gol", ha dichiarato l'ex Roma.