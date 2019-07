La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Giorgios Tzavellas, difensore dell'Alanyaspor ed ex compagno di squadra di Merih Demiral. Il difensore turco, reduce da sei mesi eccezionali al Sassuolo, si è conquistato subito la Juventus ed è una delle note più liete di questo pre-campionato dei bianconeri: "Appena l'ho visto, un anno fa, ho capito che Merih sarebbe rimasto con noi per poco. Ha la testa di un adulto e non ha paura di nessuno: gli importa solo di vincere e lotta su ogni singolo pallone. Secondo me avrà spazio nella Juve. Non mi piace l'idea di un prestito e io non andrei nemmeno al Milan. Deve rimanere. Per me è dello stesso livello di Manolas: può essere il centrale della Juventus per i prossimi 10 anni".