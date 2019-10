Demiral cita Ataturk: "Felice è chi si dice turco". Il tweet del difensore

Protagonista in campo e nelle esultanze, come vi abbiamo raccontato il difensore della Juventus, Merih Demiral, è ormai diventato un idolo nazionale in Turchia. Via Twitter, il centrale bianconero ha mandato un messaggio che difficilmente potrà essere giudicato non politico: "Ne mutlu Türküm diyene”, corredato da tre bandiere della Turchia. Letteralmente, si traduce con “Felice è colui che si chiama turco”. Si tratta, però, di una frase che è diventata negli anni un vero e proprio motto nazionale, pronunciato per la prima volta da Mustafa Kemal Ataturk, primo presidente della Turchia repubblicana, nel 1933, decimo anniversario della nascita della Repubblica.

Ne mutlu Türküm diyene! 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/QZjikOLAYk — Merih Demiral (@Merihdemiral) October 14, 2019