© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Fanatik, Merih Demiral ha parlato di Euro 2020 e della Turchia inserita nello stesso girone dell'Italia: "L'Italia è una squadra forte. Lo hanno dimostrato non perdendo partite nella fase a gironi. La partita di apertura del torneo è tra l'Italia e la Turchia e per me è stata una bella sorpresa. Come facciamo sempre, daremo il meglio che possiamo. Conosco i loro giocatori, Chiellini è venuto da me negli spogliatoi e mi ha detto: 'Siamo più forti di voi'. Mi sono rivolto a Matuidi e ho detto: 'Abbiamo sconfitto i campioni del mondo'. Matuidi poi ha concluso: 'Ma la Francia è finita prima nel girone'. Ci siamo messi a ridere tuti insieme, adoro questa parte divertente dello sport".