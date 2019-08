Derby d'Italia per Lukaku: la Juve ci prova, l'Inter alla finestra

© foto di Dimitri Conti

E’ sempre derby d’Italia. Juve-Inter è sempre una sfida dal sapore particolare sul terreno di gioco ma in questa estate caldissima lo è anche sul mercato. Bianconeri e nerazzurri si stanno scontrando per avere le prestazioni di Romelu Lukaku la prossima stagione. L’attaccante è in uscita dal Manchester United ed è in attesa di sistemazione. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il ds Paratici sarebbe andato a Londra per chiudere l’operazione ma non sarebbe escluso un inserimento da parte di Marotta, che segue la vicenda da vicino.

Dybala ago della bilancia - A spostare gli equilibri, si legge sulla rosea, sarebbe Paulo Dybala. In caso di trasferimento in Inghilterra della Joya, il belga prenderebbe la strada verso Torino.