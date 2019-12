© foto di Imago/Image Sport

Queste le parole di Didier Deschamps, ct della Francia, al Globe Soccer di Dubai a Sky Sport 24. "Cristiano Ronaldo è un campione ad alto livello da tanti anni. Se fa due gol ne vuol fare tre, se ne fa tre ne vuol fare quattro. E' un grande professionista, nonostante l'età, si mantiene. E' decisivo, non voglio offenderlo magari però corre meno di qualche anno fa ma forse lo fa meglio. E' decisivo, segna, quando ce l'hai può fare sempre la differenza".

Sulla Juventus. "Inizia la Champions per vincerla, è un obiettivo legittimo. La vincerà? La vince solo una... Ha l'obiettivo da anni, lo spero magari. Parla il cuore, ha la qualità però ci sono altre in lizza".