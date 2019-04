Momento d'oro per Gerard Deulofeu. L'attaccante catalano ha realizzato la doppietta con cui il Watford ha battuto l'Huddersfield, assestandosi al settimo posto, che significherebbe Europa League indipendentemente da come andrà la finale di FA Cup. L'ex Milan si sta dimostrando particolarmente prolifico fuori casa, dove ha segnato 6 reti negli ultimi 5 incontri lontano da "Vicarage Road". In totale in questa stagione sono 11 i gol segnati, in tutte le competizioni. Il Milan, che ha avuto un ritorno di fiamma a gennaio, ci pensa ancora e mantiene vivi i contatti.