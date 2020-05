Dhorasoo consiglia l'Inter a Cavani: "Più compatibile con Lukaku che con Neymar-Mbappé"

"Non è uno che stupisce per finezza tecnica, ma in area sa cosa fare per metterla dentro". E' così che Vikash Dhorasoo - ex centrocampista francese - nel corso di una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' ha presentato il Cavani visto in Francia in questi anni, con la maglia del Paris Saint-Germain. Per l'ex calciatore del Milan, il Matador è più adatto all'Inter piuttosto che all'attuale PSG. "Lo vedo molto più complementare con Lukaku che con Neymar e Mbappé. Cavani può completare la fisicità del belga, con il gioco di profondità e l’abilità a creare spazi, ruotandogli intorno. E Conte saprà farlo rendere".