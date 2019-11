I tifosi del Milan ricorderanno certamente Vikash Dhorasoo, centrocampista rossonero nella stagione 2004/05. Nel 2008, dopo una stagione senza giocare al Livorno, l'ex nazionale francese appese gli scarpini al chiodo e più di dieci anni dopo si prospetta una nuova carriera per lui, di tipo politico. Come reso noto dal partito 'Decidons Paris', infatti, l'ex calciatore sarà uno dei candidati a sindaco per la città di Parigi (insieme a Danielle Simmonet). Dhorasoo dovrebbe essere il capolista del 18esimo arrondissement, schierato politicamente con la sinistra radicale.



A l'issue de l'Assemblée constituante de @DecidonsParis, nous proposons un binôme pour Paris : @Simonnet2 et @vikash_dhorasoo ! Faisons vivre l’alternative et la démocratie, fabriquons une ville populaire, féministe, antiraciste, écologiste : c’est l’heure de décider Paris ! pic.twitter.com/OYy3PGOf5e — Décidons Paris (@DecidonsParis) November 9, 2019