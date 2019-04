© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma: "Abbiamo vissuto una settimana tranquilla, dopo la bella vittoria contro la Lazio che ha portato fiducia nonostante la retrocessione già acquisita. Non molliamo niente, c'è freschezza mentale e maggiore convinzione soprattutto per i giovani: ora sono attesi da una prova di maturità importante. Siamo ancora arrabbiati a rammaricati, lo saremo fino alla fine perché sappiamo che ce la siamo giocata e siamo stati fortemente penalizzati nel momento cruciale della stagione. Poi ci è mancato un attaccante come Pellissier, che poteva darci qualcosa in più".