Di Carmine raddoppia sul Cagliari: gran sassata da fuori, 2-0 del Verona

Samuele Di Carmine non lascia, ma raddoppia. 2-0 del Verona, la firma è ancora quella del centravanti, che stavolta rifila al Cagliari un gol d’autore. Gran lavoro di Verre, che recupera palla, salta, scappa e scarica per il compagno di squadra. Da fuori area, il bomber ex Perugia s’inventa una sassata di destro che si infila nel sette alla sinistra di Cragno. Buio pesto per il primo Cagliari di Zenga, mentre l’Hellas vola sulle ali del suo numero 10: doppio Di Carmine, Verona 2 e Cagliari 0.