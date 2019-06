Diego Della Valle sul futuro di Chiesa: "Resterà in viola un altro anno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Della Valle, ex proprietario della Fiorentina fresco del passaggio di proprietà nelle mani di Rocco Commisso, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha lanciato un messaggio preciso a tutte le pretendendi di Federico Chiesa: "Resterà almeno un altro anno a Firenze".

Al centro dei piani di Commisso - L'imprenditore proprietario del colosso della moda Tod's, non lascia spazio a dubbi quando si parla del giovane talento della Nazionale di Mancini: "E' centrale nel progetto di Commisso, non può presentarsi in città senza Chiesa e lo sa bene".

La scelta dell'acquirente - Della Valle aggiunge anche dei passaggi sul motivo per cui l'italo americano è diventato il nuovo patron viola, e sono legati a doppio filo proprio con la figura del giovane figlio d'arte: "Se lo abbiamo scelto è perché siamo convinti di fare il bene della Fiorentina". Come si augurano tutti i tifosi, pronti a voltare pagina dopo i 17 anni dell'era legata ai fratelli marchegiani.