Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato, con rammarico, le dimissioni di Gaetano Miccichè da presidente della Lega Serie A. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: "Spero che ci possa ripensare, in quanto non siamo al termine di un percorso ma ancora nel pieno del cammino. Miccichè ha svolto un lavoro dal primo momento della sua elezione, gestendo anche criticità ed emergenze e avviando un buon lavoro di sviluppo, dal punto di vista del piano industriale e delle persone chiamate a collaborare. Il mio giudizio – ha sottolineato il patron granata – è molto positivo dell’attività svolta e mi spiacerebbe se finisse anzitempo. La polemica sulla modalità della sua elezione non la condivido affatto: tutti in Lega eravamo d’accordo e felici di eleggerlo dopo un lungo periodo di commissariamento".