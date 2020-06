Dinamismo e qualità tecniche. Chi è Kalulu, il possibile prossimo terzino del Milan

Il Milan, all’indomani dell’eliminazione dalla Coppa Italia, batte un colpo sul mercato. I rossoneri infatti stanno provando a chiudere per Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000 del Lione. Segnalato da tempo nei report di Moncada, Kalulu potrebbe diventare l’ultimo regalo di Paolo Maldini al Milan se come sembra le strade fra il club e l’attuale dt dovessero separarsi a fine anno.

Chi è Pierre Kalulu - Classe 2000, il terzino è in scadenza di contratto col Lione e il Milan sta cercando di battere la concorrenza di tante altre big europee, Bayern Monaco e Siviglia su tutte. Corsa, dinamismo e qualità palla al piede lo fanno assomigliare a Nelson Semedo, altro esterno destro molto ambito sul mercato internazionale. Chi lo conosce racconta di un giocatore dalla spiccata personalità, dote abbinata alle innate qualità tecniche. Già capitano dell’Under19 dell’OL, non disdegna sortite offensive pur tenendo in considerazione la fase di copertura. E i margini di crescita sono ancora ampi. Destro naturale, ha un fisico asciutto e agile che lo fa assomigliare ad un maratoneta. In attesa del nero su bianco, di certo si tratterebbe di un gran colpo in prospettiva per la società rossonera.