Dinamo Kiev-Juventus 0-2, De Pena: "Bianconeri top, per giovani come noi era dura fermarli"

Carlos De Pena, esterno offensivo della Dinamo Kiev, ha commentato il ko dei suoi contro la Juventus nella partita d'esordio della fase a gironi di Champions League: "La città e il club hanno atteso a lungo questo momento ma ovviamente non siamo felici del risultato. Abbiamo giocato bene nel primo tempo ma la Juventus è una grande squadra con giocatori di livello assoluto e per una squadra giovane come la nostra era dura fermarli. Abbiamo concesso un gol dopo 30'' del secondo tempo e abbiamo cercato di reagire, ma alla fine eravamo un po' stanchi. Dobbiamo imparare da queste partite. Siamo nuovi in questa competizione ma possiamo migliorare attraverso queste sfide, ottenendo buoni risultati nei prossimi incontri".