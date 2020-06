Dodici gare per la salvezza: la SPAL si affida ai gol di Petagna

La SPAL si prepara a vivere un finale di Serie A da dentro o fuori per cercare di riacciuffare una salvezza che pare essere molto difficile, ma non impossibile da raggiungere. Per riuscire a centrare l'obiettivo, i biancazzurri di Gigi Di Biagio dovranno però riuscire a invertire il trend negativo che li ha accompagnati in gran parte del torneo pre-Coronavirus, aggrappandosi alle prestazioni e ai gol di Petagna, sempre più leader e trascinatore dello spogliatoio dei ferraresi, a patto che riesca a replicare e superare quanto fatto l'anno scorso, nelle battute conclusive del campionato 2018-2019.

L'attaccante biancazzurro infatti, nel corso della passata stagione, ha segnato ben 6 reti nelle ultime dodici giornate, riuscendo a chiudere il campionato con 16 marcature all'attivo. Un vero e proprio record personale che rischierebbe seriamente di essere battuto nel momento in cui bomber Petagna riuscirà a ripetere o migliorare lo stesso trend in zona gol con la ripresa del campionato di Serie A, visto che ora e già a quota 11 e le proiezioni statistiche lo catapulterebbero a 17 o più centri stagionali per la gioia e le ambizioni del popolo spallino, che spera in un miracolo sportivo per continuare a vivere i palcoscenici del calcio che conta.

Un incarico di grande responsabilità di cui è onorato e consapevole la futura punta del Napoli, che già in diverse occasioni ha voluto lanciare un segnale deciso e importante alla SPAL e alla Ferrara calcistica in vista del forcing finale che si dovrà affrontare nei prossimi mesi, affiancato anche dalle parole di mister Gigi Di Biagio, che a più riprese ha rinnovato la fiducia al bomber triestino, sottolineando la volontà e la necessità di mettere in campo il tutto per tutto per cercare di mettere a segno una ripartenza che sia sprint e senza passi falsi, al fine di evitare la retrocessione in Serie B degli estensi.