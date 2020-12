Domani Atalanta-Roma, i convocati di Gasperini: Papu Gomez out per scelta tecnica, torna Ilicic

vedi letture

Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Roma, in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo. L’allenatore, in condivisione con la società, ha deciso di non convocare per scelta tecnica il calciatore Alejandro Papu Gomez (leggi qui l'anticipazione di TMW). Si rivede invece Josip Ilicic.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Diallo, Zapata.