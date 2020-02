© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono stati resi noti i convocati della sfida di domani tra Juventus ed Hellas Verona, per quanto riguarda la sponda bianconera. Fuori Danilo, Khedira, Chiellini e Demiral, ma anche Bernardeschi, che non recupera dal problema muscolare al polpaccio. Per l'occasione Sarri ha convocato anche i giovani Coccolo e Olivieri.

Portieri: Szcesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Coccolo.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Olivieri.