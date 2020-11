Domani il derby di Genova, Maran: "E' il momento di svoltare e di metterci sulla giusta careggiata"

vedi letture

Vigilia di derby per il Genoa. Domani alle 17 i rossoblu sfideranno la Sampdoria nel quarto turno di Coppa Italia. Una gara impegnativa, affascinante e che sarà ad eliminazione diretta. In vista del match del "Ferraris", il tecnico Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Genoa Channel:

Quanto avrebbe voluto giocare il derby con i tifosi?

"Quanto vorrei è fin troppo facile spiegarlo. E' ovvio che con i tifosi sarebbe tutta un'altra partita. Sono il carburante per gare come queste. Non è la stessa cosa giocarla senza i tifosi".

Cosa rende una partita così speciale?

"L'attaccamento che c'è a questa maglia, a questi colori. Il tifosi soffre o gioisce per una partita del genere e questo ti trasmette un'adrenalina che ha qualcosa di diverso rispetto a tutte le altre partite".

Come si vive un tour de force così? E come gestirlo?

"Dobbiamo pensare ad andare più forte. Dobbiamo far parlare i fatti perchè ora stiamo raccogliendo, soprattutto nell'ultima gara, meno di quello che meritavamo. E' il momento di svoltare, con i fatti, e di metterci sulla giusta careggiata per riprendere il nostro cammino come vogliamo".