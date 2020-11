Domani il derby di Genova, Ranieri: "E' sempre una gara secca: che sia campionato o coppa"

Dopo le due sconfitte contro Cagliari e Bologna, è tempo ancora di derby per la Sampdoria. Domani alle 17 i blucerchiati affronteranno il Genoa nel quarto turno di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni alla vigilia di Claudio Ranieri al canale ufficiale della società: "Nella mia carriera non mi era mai capitato di giocare un derby ad eliminazione diretta, questa è la prima volta. Certamente è un'emozione nuova proprio perchè non avendolo mai disputato nella mia carriera è una cosa bella, esaltante, emozionante. Lo ripeto spesso: faccio questo lavoro proprio per l'emozione, il pathos che ti dà. E questa è una di quelle partite. Il derby già è una cosa extra, va fuori da ogni partita, da ogni concetto, da ogni stato di forma, da ogni classifica. Per di più è da dentro o fuori, o si passa il turno o si torna a casa".

Ci sono differenze fra un derby di campionato e un derby ad eliminazione diretta come quello di domani?

"Il derby va giocato come partita secca. A sé stante. Come ho detto prima, esce dalla dinamica di un campionato ed è derby. E' come se fosse l'ultima partita, e questa lo è davvero. Non vedo differenze fra derby di Coppa Italia ad eliminazione diretta ed un derby in campionato. E' una partita secca comunque. Sia in campionato che nella fattispecie nella Coppa Italia".

Come arriva la Samp a questo derby?

"Con molta determinazione e molta rabbia per aver fatto cose bene ma commesso anche degli errori. Essendo un derby ed avendo a disposizione un giorno in più, visto che giocheremo la successiva partita di campionato il lunedì, io parlerò con i miei atleti e cercherò di mettere in campo la migliore formazione possibile".

Come sta Gabbiadini?

"Si è allenato. E' già la seconda settimana, anche se non a ciclo continuo. Dobbiamo sempre bilanciare bene i suoi carichi di lavoro perchè non vogliamo che ricada nel problema che ha avuto".

Che Genoa si aspetta?

"E' una buona squadra, poi ci sono degli episodi che ti condannano e ti fanno stare in basso o in alto. E' una squadra aggressiva, che sa giocare e che si muove bene. Ha trovato un attaccante come Scamacca che gli sta portando gol e alcune volte punti. E' una squadra che, come noi, deve lottare fino in fondo".

Cosa dirà prima della partita?

"Prima delle partite raccomando sempre grossa la concentrazione che voglio e si lotta fino alla fine cercando di non sentire l'arbitro, di rispettarlo e di fare il massimo".