Domani Inter-Napoli, Conte: "Squadra forte. E in Coppa Italia meritavamo di più noi"

Per l'ultima partita della stagione allo Stadio San Siro, l'Inter si prepara ad accogliere il Napoli di Gennaro Gattuso che ha eliminato i nerazzurri in semifinale di Coppa Italia. Il tecnico interista, Antonio Conte, ha presentato la sfida ai microfoni di Inter TV soffermandosi in particolare sulla crescita degli avversari: "All'andata (vittoria dell'Inter al San Paolo per 3-1) sicuramente fu una buona partita da parte nostra, ma per certi versi la più bella tra le partite giocate contro il Napoli in questa stagione è stato il ritorno di Coppa Italia, quando meritavamo sicuramente di più. Stiamo parlando comunque di una squadra molto forte, che negli anni è sempre stata lì a cercare di dare fastidio a chi poi ha vinto lo scudetto. Una squadra con una buonissima rosa, si sono rinforzati molto. E hanno vinto la Coppa Italia".

