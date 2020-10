Domani Lazio-Borussia Dortmund, Koller: "Entrambe passeranno la fase a gironi"

vedi letture

Jan Koller, ex attaccante ed attuale ambasciatore del Borussia Dortmund, ha parlato a S.S.Lazio Agenzia Ufficiale alla vigilia della sfida di Champions che vedrà la squadra di Inzaghi affrontare i gialloneri di Favre.

Domani inizia la Champions League: che Lazio-Borussia Dortmund ti aspetti?

"Si affronteranno le due favorite del girone, per questo sarà sicuramente una partita molto equilibrata. Zenit e Club Brugge non vanno sottovalutate, ma mi aspetto il passaggio del turno da parte delle squadre di Inzaghi e Favre".

Immobile ritroverà il Borussia Dortmund, in cosa è migliorato rispetto al suo periodo in Germania?

"Ciro è un giocatore con grandi qualità, ha il gol nel sangue, come sta dimostrando dal suo arrivo alla Lazio e non solo. Il suo stile di gioco è ideale per la Serie A, forse meno però per la Bundesliga".

Dall'altra parte ci sarà Haaland: rivedi qualcosa di te in lui?

"Parliamo di uno dei più grandi attaccanti al mondo, con ampi margini di miglioramento. In lui rivedo la mia stessa forza nei duelli individuali con i difensori di turno".

Nel 2000, con la maglia dell'Anderlecht, hai giocato due volte contro la Lazio: che ricordi hai di quelle partite?

"Certamente. Ricordo bene e con grande piacere la nostra vittoria a Bruxelles per 1-0, fu molto importante perché riuscimmo a battere una grande squadra composta da giocatori fantastici come Nesta, Mihajlovic, Veron e Nedved".

Cinque anni incredibili a Dortmund, con un campionato vinto e 59 gol: qual è il momento più bello che ti porti dentro?

"Sicuramente la vittoria della Bundesliga (2002, ndr): pazzesca, arrivò dopo un grande duello con Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Poi, nonostante il risultato, ricordo anche la finale di Coppa UEFA di quell'anno: segnai contro il Feyenoord ma purtroppo perdemmo 3-2".

Sei il miglior marcatore nella storia della nazionale ceca, con 55 reti: cosa fai ora?

"Vivo alternandomi tra Praga e Monaco. Faccio vari sport e collaboro esternamente con il Borussia Dortmund come ambasciatore del club, una veste nella quale mi trovo molto bene".