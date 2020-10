Domani Spezia-Juve, Italiano: "Ho conosciuto Pirlo a Coverciano, una persona umile e capace"

vedi letture

Alla vigilia di Spezia-Juventus, ha parlato così mister Vincenzo Italiano: "Ho conosciuto Pirlo al corso di Coverciano, una persona umile e capace. Mi aspetto grande forza da parte della Juventus, per noi sarà una partita complicata, ma sono convinto che i bianconeri hanno raccolto fino ad ora meno rispetto a quello che meritavano. Noi domenica dovremo confermare le belle prestazioni delle settimane scorse, provando a metterli in difficoltà quando ne avremo la possibilità, cercando di controbattere e di fare una prestazione di livello. Ognuno ha il proprio percorso, quando ti vengono date alcune opportunità queste vanno colte, cercando sempre di ottenere il massimo. C’è chi inizia da categorie più basse e chi può dimostrare il proprio valore fin da subito ad altissimi livelli come Pirlo. Sono contento per Andrea perché è una persona straordinaria. Rientrerà Marchizza, ma è solo al secondo allenamento. Siamo contenti del suo ritorno, è un calciatore duttile che in difesa può ricoprire diversi ruoli, ben venga averlo in squadra e a disposizione. Chi sta andando in campo in questo momento sta dimostrando di essere all’altezza della situazione e se questo dovesse trovare conferme anche contro la Juventus vorrebbe dire che siamo davvero sulla strada giusta. Concentriamoci su una partita importante, dove contano i punti, ma soprattutto uscire a testa alta dal rettangolo di gioco”, le parole riportate dal sito ufficiale del club.