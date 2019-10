Domina il Napoli ma Meret regala un gol all'Atalanta: 1-1 al 45esimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli ha dominato, è un Napoli spettacolare. Ma la vera notizia è che, dopo 45 minuti, il Napoli è sull'1-1. Al duplice fischio, sono Gollini, la traversa e un errore di Meret a tenere in partita un'Atalanta per larghi tratti irriconoscibile al San Paolo, nel terzo anticipo della decima giornata di Serie A.

Arrembante la squadra di Carlo Ancelotti, scesa in campo con la coppia d'attacco Lozano-Milik e con Insigne e Callejon ad agire più da attaccanti che da esterni di centrocampo. Nonostante un dato sul possesso palla piuttosto equilibrato, i padroni di casa nella prima frazione hanno attaccato di più e meglio. Milik dopo una manciata di secondi ha subito impegnato Gollini, Callejon dopo 12 minuti l'ha chiamato a un intervento prodigioso. Mentre Maksimovic, poco dopo il quarto d'ora, l'ha battuto con un colpo di testa da posizione ravvicinata imprendibile per chiunque.

La squadra di Ancelotti era chiamata a rispondere dopo le ultime prestazioni grigie. E fin qui l'ha fatto, sfiorando anche il raddoppio a più riprese. Clamorosa la doppia occasione divorata al 22esimo da Milik che, dopo un tiro di Lozano respinto coi guantoni da Gollini, ha prima colpito la traversa con un colpo di testa e, successivamente, non è riuscito a spedire il pallone in porta da 20 centimetri.

Al bomber polacco il colpo è rimasto in canna. Esattamente come il primo tempo all'Atalanta che, però, ha avuto il grande merito di rientrare negli spogliatoi sul risultato di parità. A meno di cinque minuti dal 45esimo, Freuler con un tiro senza grosse pretese ha battuto un colpevole Meret e ha riportato il match in equilibrio. Una brutta notizia per il Napoli che nel primo tempo ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio di Allan: il brasiliano è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo 11 minuti per un colpo al ginocchio.

