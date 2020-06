Donnarumma chiama, Pezzella risponde: Fiorentina-Brescia è 1-1 al 45'

Termina 1-1 il primo tempo di Fiorentina-Brescia, una delle due gare d'apertura della ventisettesima di Serie A. I ritmi son quelli attesi, lo spettacolo altrettanto. Il suono del silenzio arriva dopo diciassette minuti ed è quello dei cuori fiorentini: Dalbert sbaglia, Caceres stende Dessena, Donnarumma va sul dischetto. E segna. Dopo diciassette minuti il Brescia è avanti, contro una Fiorentina che gioca al rallentatore, davanti e dietro. Lunga e compassata, la formazione viola prova a giocare da subito sugli esterni cercando i dribbling di Ribery, al rientro dopo sette mesi. Però lo stop pesa su tutti, sull'esperto francese ancor di più, almeno nell'antipasto di gara. Però la classe non è certo rimasta nel cassetto e al venticinquesimo va in slalom in area avversaria: angolo, batte Pulgar, Pezzella incorna in solitaria e pareggia i conti. Il suono della felicità è quello di un pugno che batte sul cuore. Però la Fiorentina rischia, perché dopo trenta minuti ha ben tre difensori su quattro ammoniti: Caceres per il rigore ma pure Ceccherini e Dalbert. Pochi brividi e tanto caldo, la prima frazione finisce 1-1.