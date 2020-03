Donnarumma ha le idee chiare: "Voglio diventare il più forte portiere al mondo"

"Voglio diventare il portiere più forte al mondo". Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, nel corso di una intervista rilasciata alla rivista 'Undici', ha mostrato idee chiare sugli obiettivi futuri per la sua carriera. "Io - ha detto - voglio disputare un grande Europeo. La mia passione è sempre stata la porta. Di questo ruolo la cosa che mi è sempre piaciuta di più è l'adrenalina".

Donnarumma è poi tornato sull'estate 2017: "Provavo a non pensarci, ma anche se non volevo, ci pensavo e soffrivo. Penso di essere stato bravo a lasciare certe cose fuori, ad andare avanti come avevo fatto prima. San Siro è San Siro, è difficile quando sono contro di te, quando ti fischiano. Paura? No, sapevo chi sono, sapevo cosa potevo fare. Paura zero".