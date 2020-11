Donnarumma: "Potevamo vincere, c'è amarezza. La fascia? Un onore ma è di Romagnoli"

vedi letture

Il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, ha commentato il pareggio contro il Lille: "Potevamo vincere, abbiamo preso un gol evitabilissimo. Sono un po' amareggiato ma va bene, l'importante era non perdere. Adesso abbiamo due finali, il destino lo decidiamo noi. Sicuramente Ibra ci dà una grande mano ma coloro che subentrano sono bravi giocatori. Sono sicuro che daranno tutto per non far sentire la loro mancanza. La fascia da capitano? È un orgoglio e ti dà qualcosa in più. Ma appartiene ad Alessio (Romagnoli) e gliela restituirò la prossima partita".