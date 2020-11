Dopo il dg Tiago Pinto, la Roma continua a costruire. Prima il nuovo ds, poi il capitolo Totti

I Friedkin hanno giocato in contropiede. A Roma non si fa che parlare del successore di Petrachi? La nuova proprietà ha svelato invece il nuovo direttore generale. Scelto il nuovo dg Tiago Pinto, che lascerà il Benfica al termine del 2020 e dal 1° gennaio sarà a tutti gli effetti un nuovo membro della società giallorossa, ora la Roma prosegue con la costruzione del club Manca ancora il tassello del ds (monitorato Ribalta dello Zenit) ma con una figura così forte come quella di Pinto, De Sanctis confida nella conferma. La speranza in città, invece, è che prima o poi, la nuova proprietà inviti Totti a prendere il famoso caffè. Per ora tutto tace, ma l'impressione è che sia soltanto una questione di tempo.