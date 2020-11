Dopo Salah, altro positivo nell'Egitto: è il centrocampista dell'Arsenal Elneny

I viaggi dei giocatori con le nazionali fanno emergere un altro caso di Covid-19. La federazione egiziana, dopo Mohamed Salah nei giorni scorsi, ha comunicato la positività di Mohamed Elneny, centrocampista dell’Arsenal impegnato in questi giorni con la propria selezione. Il giocatore è asintomatico e già in isolamento al Cairo dopo esser rientrato dalla trasferta in Togo. Quasi certa la sua assenza nei match dei Gunners contro Leeds e Molde in Europa League.