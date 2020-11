Doppia B per il futuro dell’Inter: scommesse vinte in partenza

La doppia B per scrivere il futuro dell’Inter, mettendo a tacere buona parte delle critiche nei confronti di Antonio Conte. Nonostante un avvio di stagione negativo dal punto di vista dei risultati, il lavoro dello staff tecnico nerazzurro mantiene un segno largamente positivo in relazione all’accrescimento del valore della rosa interista. Una menzione particolare va certamente assegnata a Nicolò Barella ed Alessandro Bastoni: due che già al momento dell’acquisto non mancarono di stupire la critica per la cifra sborsata dalla dirigenza nerazzurra, ma che a un anno e mezzo di distanza dall’esordio con la maglia dell’Inter hanno incrementato il loro valore in maniera considerevole ed innegabile, promettendo di scrivere pagine importanti della storia futura interista ed italiana. Per entrambi l’intuizione va ascritta alle scelte tecniche del Direttore Sportivo Piero Ausilio, capace di guardare oltre ad una valutazione importante lecitamente richiesta da Cagliari ed Atalanta e di strapparli alla folta concorrenza con la certezza di vederli affermati anche in un palcoscenico importante come l’Inter. Di seguito va sottolineato il lavoro di fino portato avanti da Antonio Conte che ha contribuito nello sgrezzare la materia prima sino a confezionare due gioielli di prima grandezza. Per Barella parliamo a tutti gli effetti di uno dei centrocampisti più importanti d’Europa, per rendimento e margini di crescita. L’intuizione e la perseveranza dell’agente Alessandro Beltrami sono state premiate dalla concretezza dei fatti, una serie di scommesse vinte nelle quali il procuratore di Barella aveva puntato ad occhi chiusi in tempi non sospetti. Giusto rendere merito oggi, che il campione è inequivocabilmente sotto gli occhi di tutti, anche nell’upgrade al quale Conte sta lavorando di fino negli ultimi mesi.

E poi il discorso legato a Bastoni: indimenticabili le polemiche suscitate dalla cifra che l’Inter sborsò per farlo proprio in tempi in cui il prodotto del settore giovanile atalantino aveva alle spalle solo una manciata di minuti tra i professionisti. Discussioni che fanno quasi sorridere con lo spietato senno del poi, che racconta le evoluzioni di uno difensori più promettenti del panorama europeo oltre che italiano, per tacere dei paragoni forse avventati che sono stati spesi dopo l’exploit con la maglia della nazionale azzurra.

Insomma, indizi inequivocabili di un progetto che vuole funzionare, e che in attesa di raccogliere risultati in classifica si gode i propri frutti attraverso la crescita di singoli sui quali costruire un futuro molto più duraturo dell’exploit di una stagione. Le Basi (con la B maiuscola evidentemente) ci sono davvero.