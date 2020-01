Doppio Torregrossa, doppio Joao Pedro: Brescia-Cagliari termina 2-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è da poco conclusa la sfida fra Brescia e Cagliari. 2-2 il punteggio finale: da una parte la doppietta di Torregrossa, dall'altra quella di Joao Pedro.

LE SCELTE INIZIALI - In casa Brescia forfait dell'ultim'ora: Mateju ha dovuto abbandonare il ritiro per un problema gastrointestinale. In difesa, dunque, Sabelli e Mangraviti sulle corsie, Chancellor e Cistana in mezzo. Esclusione di lusso in attacco: non c'è Balotelli, al suo posto Donnarumma con Torregrossa e Spalek a supporto. Tutto confermato nel Cagliari: solita mediana a tre Nandez-Cigarini-Rog, con Nainggolan più avanti a supporto di Simeone e Joao Pedro. Castro non è disponibile, neanche convocato. Torna invece in panchina Cragno, ma per ora in porta resta Olsen.

APRE JOAO PEDRO, RISPONDE TORREGROSSA - Al minuto numero 20 il Cagliari passa in vantaggio, a segno, tanto per cambiare, Joao Pedro: Nandez riceve sulla destra, prende il fondo e scodella al centro. Terzo tempo perfetto di Joao Pedro, che prende il tempo a tutti e di testa batte Joronen. Il vantaggio del Cagliari dura meno di 10 minuti, il Brescia trova la rete del pari con Ernesto Torregrossa: calcio di punizione battuto in maniera perfetta da Tonali, Torregrossa salta più in alto di tutti e di testa batte Olsen.

SI RIVEDE DESSENA, DENTRO ANCHE BJARNASON - La ripresa per il Brescia inizia con un doppio cambio. Torno dopo l'infortunio Daniele Dessena, che prende il posto di Ndoj. In campo anche l'islandese Bjarnason, che torna in serie A dopo le esperienze con Basilea, Aston Villa e Al-Arabi.

TORREGROSSA COMPLETA LA RIMONTA - Il secondo tempo si apre nel migliore dei modi per il Brescia, con Torregrossa che segna un gol capolavoro e completa la rimonta delle Rondinelle. L'attaccante del Brescia riceve sulla trequarti, arriva sui trenta metri e scarica un mancino potente, con traiettoria ad uscire, che si infila in rete alle spalle di Olsen.

JOAO PEDRO NON SBAGLIA DAL DISCHETTO - Dopo circa 20 minuti dall'inizio della ripresa, il Cagliari pareggia i conti. A segno sempre Joao Pedro, questa volta dal dischetto. Ingenuità di Romulo che cerca un improbabile passaggio per Tonali in area. Il talento del Brescia viene anticipato da Simeone, che nel contatto finisce a terra. L'arbitro non ha dubbi e assegna il rigore: Joao Pedro dal dischetto non sbaglia.

BALOTELLI ENTRA E SI PENDE IL ROSSO - Al minuto numero 74' Corini manda in campo Mario Balotelli. La gare dell'attaccante del Brescia dura meno di 8 minuti: Balotelli di lascia andare per due volte ad un "vaffa" decisamente troppo plateale. L'arbitro, giustamente, mostra il rosso alla punta.

UN PUNTO A TESTA - Nonostante la superiorità numerica nel finale il Cagliari, anche con l'ingresso di Cerri, non riesce a sfondare. Resiste il 2-2: un punto a testa per ripartire dopo un periodo decisamente complicato per entrambe le squadre.