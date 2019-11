Dragowski para quel che può, Badelj è un disastro: i voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Verona-Fiorentina 1-0

Dragowski 7 - Le sue parate evitano alla Fiorentina un nuovo, pesante, ko come quello di Cagliari. Si supera su Faraoni e Salcedo, non può niente sul piazzato di Di Carmine.

Milenkovic 5 - Benissimo nel primo tempo, malissimo nella ripresa. Beffato dal velo di Verre in occasione del gol vittoria del Verona.

Pezzella S.V - (Dal 4' Ceccherini 6 - Entra a freddo dopo l'infortunio subito da Pezzella dopo una manciata di minuti. Partita tutto sommato positiva, senza troppe sbavature.

Cáceres 6 - Con l'infortunio di Pezzella, cerca di mettere la sua esperienza al servizio della squadra. Solita grinta, ma non può essere ovunque.

Venuti 5 - Schierato titolare da Montella, non ripaga la fiducia del tecnico. Viene saltato sempre con facilità da Lazovic e non trasmette sicurezza quando ha la palla fra i piedi. (Dal 64' Lirola 5.5 - Entra e dopo pochi minuti il Verona passa in vantaggio. Non è esente da colpe, anche se l'errore più grande viene commesso da Milenkovic.

Cristóforo 5 - Torna titolare dopo ben 550 giorni. E forse un motivo c'è se in tutti questi anni di militanza viola l'ex Siviglia ha giocato solo una manciata di minuti.

Badelj 4,5 - Il peggiore in campo. Gioca a ritmi molto bassi, sbaglia qualsiasi appoggio e non è d'aiuto quando c'è da recuperare palla. Certo, giocare come mezz'ala non aiuta, ma la prestazione del croato a Verona è stata disastrosa.

Benassi 5 - Da bomber della passata stagione a riserva quest'anno. Ha l'occasione di partire dal primo minuto vista la squalifica di Castrovilli, ma non riesce a coglierla. (Dal 76' Ghezzal S.V)

Dalbert 5,5 - Un netto passo indietro rispetto alla piacevole sorpresa di inizio campionato. Un po' meglio nella ripresa quando almeno arriva al cross in un paio di occasioni.

Vlahovic 5,5 - Con il Cagliari, nonostante il pesante ko, era riuscito a segnare due gol di pregevole fattura. A Verona parte titolare ma non riesce a ripetersi.

Ribéry 5,5 - Torna dopo lo stop forzato per le 3 giornate di squalifica, ma non riesce a dare il suo contributo. Nel primo tempo predica in mezzo al deserto, nella ripresa, complice anche la stanchezza, cala nettamente.