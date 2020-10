Ds Benevento: "Abbiamo inseguito a lungo Llorente, ma è saltato tutto per colpa delle liste"

Su Radio Crc è intervenuto il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, il quale si è soffermato anche su una trattativa in entrata sfumata nelle ultime ore di mercato. “Siamo molto soddisfatti del mercato che abbiamo portato avanti a Benevento, abbiamo inseguito a lungo Llorente, ma problemi per la compilazione delle liste hanno fatto cadere la trattativa. Nonostante ciò, siamo felici del gruppo che abbiamo messo su. La nostra squadra ha un’anima. I nostri calciatori possono rendersi protagonisti di una stagione importante. Alcuni di loro possono tornare ai massimi livelli come in passato. Il nostro scudetto è la salvezza”.