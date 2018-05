Ds Cagliari: "Giulini è ovviamente deluso. Ora serve un'impresa"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto della situazione dopo il l'ultimo ko contro la Sampdoria: "Il presidente è chiaramente deluso. Quest'anno ha speso di più ed è normale che non sia contento. E' sempre partecipe, tutta la settimana era con noi, normale sia deluso. Ma non sono qui a difendere il presidente. In questi venti giorni metterò tutto me stesso, quest'annata sarà un punto di partenza per il Cagliari. Il problema della squadra? Secondo me c'è un problema psicologico. La realtà è che in questo momento la squadra ha dimostrato di essere fragile. Noi dobbiamo pensare che tutti dicono che siamo la squadra con più possibilità di retrocedere e avere poi la forza di reagire. Non voglio parlare di errori che sicuramente ci sono stati, perché sennò si potrebbe pensare che sono venuto a giustificarmi con voi. Ora ci sono tre partite in cui bisognerà dare il massimo e riconquistare l'affetto dei tifosi. Il problema è a livello psicologico, non tecnico. Ora dobbiamo fare un'impresa".